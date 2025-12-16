VIDEO: हिजाब पर बिहार में बवाल,ओवैसी की पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की ये मांग

मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ नीतीश कुमार। फोटो- सोशल साइट
महिला आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब मामले पर अब बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए AIMIM ने लिखा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक सम्मानित महिला आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब को जबरन हटाना हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को इस पर तत्काल माफी मांगनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा है: “जब राज्य का एक मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत कर सकता है, तो मुस्लिम महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सवाल उठाते हुए लिखा है कि क्या बिहार सरकार महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डालकर उनके आत्म‑सम्मान का सौदा कर रही है? AIMIM इसे सहन नहीं करेगी। AIMIM महिलाओं की इज्जत और हिजाब की हिफ़ाज़त के लिए महिलाओं के साथ मजबूती से खड़ी है।
सीएम नीतीश कुमार के इस वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को इस प्रकार की हरकतों के कारण तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि आरजेडी प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने कहा है कि नीतीश कुमार अब बीमार हैं और उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।
दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार के 1,283 नए आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करते समय एक मुस्लिम महिला डॉक्टर, नुसरत परवीन, के चेहरे से हिजाब हटाने का प्रयास किया। इस घटना पर उपस्थित सभी नेता हैरान रह गए। मुख्यमंत्री के पीछे खड़े डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
