Bengal Chunav: बंगाल चुनाव से पहले BJP का मास्टर स्ट्रोक! नितिन नबीन के जरिए ‘भद्रलोक’ को साधने की रणनीति

Bengal Chunav: पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष की नई जिम्मेदारी देकर बंगाल में चुनावी शुरुआत कर दी है। सीनियर पत्रकार प्रवीण बागी इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। साथ ही इस निर्णय से बिहार में नीतीश कुमार को यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि वे भी अपनी पार्टी में ऐसी नई परंपरा शुरू करें। उनका कहना है कि देश भर में कायस्थों की जनसंख्या लगभग 2.5‑3 करोड़ है, यानी कुल जनसंख्या का 2‑2.5 %। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या अन्य जातियों से कम है, पर राजनीति में इनका बड़ा प्रभाव है।