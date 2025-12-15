15 दिसंबर 2025,

सोमवार

पटना

बंगाल पहली प्राथमिकता! कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने तय किया 2026 का एजेंडा, बोले- संगठन इतना मजबूत है कि जीत पक्की

बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को स्वभाव से बेहद सौम्य और विवादों से दूर रहने वाले नेता के रूप में जाना जाता है। पटना के बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नबीन ने नई जिम्मेदारी मिलने के बाद बताया कि उनका क्या प्लान है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 15, 2025

मेरी प्राथमिकता पार्टी और संगठन को मजबूत करना है, और 2026 में पश्चिम बंगाल समेत जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहाँ जीत हासिल करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन ने यह बात कही। उन्होंने नई जिम्मेदारी पर अपनी प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी की सोच के अनुसार, एक ऐसा नेतृत्व जो हर जगह मौजूद हो, उसे साकार करने का प्रयास करेंगे।

बंगाल पहली प्राथमिकता

बंगाल से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि अगले साल (2026) होने वाले बंगाल और असम ही नहीं, मेरी प्राथमिकता होगी। मेरी प्राथमिकता 2026 में होने वाले सभी चुनाव होंगे। हर जगह बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम बंगाल जीत रहे हैं; संगठन वहाँ इतना मजबूत है कि हमारी जीत पक्की है। इसके साथ ही उन्होंने मंगल पांडेय की चर्चा करते हुए कहा कि बंगाल में उनका काम करने का लंबा अनुभव है, और हम उनकी मदद लेकर अपनी पार्टी की लाइन पर योजना बनाएँगे।

कार्यकर्ताओं के परिश्रम का फल

यह पूछने पर कि एक आम कार्यकर्ता से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफ़र आप कैसे देखते हैं, उन्होंने कहा कि यह कार्यकर्ताओं के परिश्रम का फल है। उन्होंने कहा कि जब आप कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं तो पार्टी के वरिष्ठ नेता आपको नोटिस लेते हैं। उन्होंने कहा, “मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, उसे लेकर आगे काम करूँगा। क्या आपको इसकी उम्मीद थी?” उन्होंने जवाब दिया, “नहीं, ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं थी। एक कार्यक्रम के दौरान ही मुझे अरुण सिंह जी के फोन से पहली जानकारी मिली। इसके कुछ ही देर बाद लोगों की बधाइयाँ मिलने लगीं।”

पार्टी कार्यालय में जोरदार स्वागत

नितिन नबीन के नाम की घोषणा के बाद उनके घर से लेकर पार्टी कार्यालय तक उनका जोरदार स्वागत शुरू हो गया। सूचना मिलने पर पार्टी के सीनियर नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके घर और पार्टी कार्यालय की ओर कूच करने लगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उनके घर पहुँचकर उन्हें बधाई दी

इसके बाद, वीरचंद्र पटेल स्थित पार्टी कार्यालय में पहुँचने पर नितिन नबीन को प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री तथा बंगाल के प्रभारी मंगल पांडेय ने माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इधर, पार्टी कार्यकर्ता पूरे उत्साह में दिखे; “नितिन नबीन जिंदाबाद” के नारे से कार्यालय गूँज उठा और कार्यकर्ता डांस करने लगे। इस नई जिम्मेदारी के साथ नितिन नबीन के चेहरे पर गौरव और सम्मान का भाव स्पष्ट दिख रहा था।

Updated on:

15 Dec 2025 02:40 pm

Published on:

15 Dec 2025 02:36 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बंगाल पहली प्राथमिकता! कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही नितिन नबीन ने तय किया 2026 का एजेंडा, बोले- संगठन इतना मजबूत है कि जीत पक्की

