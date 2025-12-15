नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उनकी पत्नी का पहला रिएक्शन, जानिए कौन हैं डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव?

डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव ने नितिन नबीन की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके परिवार के लिए भावुक और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि बिहार से पहली बार किसी युवा नेता को भाजपा में इतनी बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है। दीपमाला के अनुसार, नितिन नबीन ने हमेशा खुद को पार्टी के आम कार्यकर्ता के तौर पर देखा और उसी भावना से काम किया, चाहे वे बिहार में मंत्री रहे हों या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के प्रभारी।