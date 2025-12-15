15 दिसंबर 2025,

सोमवार

पटना

नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उनकी पत्नी का पहला रिएक्शन, जानिए कौन हैं डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव?

नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी पत्नी डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे बिहार के लिए गर्व का क्षण बताते हुए नितिन नबीन के कार्यकर्ता से राष्ट्रीय नेतृत्व तक के सफर पर भरोसा जताया।

पटना

image

Anand Shekhar

Dec 15, 2025

नितिन नबीन और दीपमाला श्रीवास्तव

नितिन नबीन और उनकी पत्नी (फोटो- Nitin Nabin Facebook)

भारतीय जनता पार्टी में नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्हें देश भर से लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। वहीं अब उनके परिवार की ओर से भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नितिन नबीन की पत्नी डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव ने इस मौके को न सिर्फ व्यक्तिगत खुशी का पल बताया, बल्कि इसे पूरे बिहार के लिए गर्व की बात करार दिया है।

यह सिर्फ पद नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है- डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव

डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव ने नितिन नबीन की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके परिवार के लिए भावुक और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि बिहार से पहली बार किसी युवा नेता को भाजपा में इतनी बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है। दीपमाला के अनुसार, नितिन नबीन ने हमेशा खुद को पार्टी के आम कार्यकर्ता के तौर पर देखा और उसी भावना से काम किया, चाहे वे बिहार में मंत्री रहे हों या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के प्रभारी।

कार्यकर्ता से राष्ट्रीय नेतृत्व तक का सफर

दीपमाला श्रीवास्तव ने नितिन नबीन के राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि उनकी पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुशासित और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में रही है। संगठन के भीतर काम करते हुए उन्होंने धीरे-धीरे बड़ी जिम्मेदारियां संभालीं। पत्नी का मानना है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में भी वे संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाए रखने पर ही फोकस करेंगे।

कौन हैं डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव?

डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव पेशे से बैंक अधिकारी हैं और राजनीति से औपचारिक रूप से दूर रहती हैं। वे सार्वजनिक मंचों पर कम दिखाई देती हैं, लेकिन परिवार और निजी जीवन में नितिन नबीन के लिए मजबूत सहारा मानी जाती हैं। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी और शादी के बाद ही एक-दूसरे को करीब से समझने का मौका मिला। दीपमाला कई इंटरव्यू में यह कह चुकी हैं कि नितिन नबीन स्वभाव से शांत, सुलझे हुए और संवेदनशील इंसान हैं।

परिवार और राजनीति के बीच संतुलन

डॉ. दीपमाला का कहना है कि बढ़ती राजनीतिक जिम्मेदारियों के बावजूद नितिन नबीन परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं। पांच बार विधायक बनने से लेकर मंत्री और अब राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी तक, उनका मानना है कि नितिन नबीन ने हर भूमिका को सीखने और सेवा के अवसर की तरह लिया है। वे कहती हैं कि वर्षों की शादी के बाद अब बिना ज्यादा बोले भी एक-दूसरे की भावनाएं समझ में आ जाती हैं।

नितिन नवीन ने दिल्ली जाने से पहले पटना में क्या कहा? महावीर मंदिर में की पूजा, पिता को याद कर हुए भावुक
पटना
bjp national president

Bihar news

भारतीय जनता पार्टी

15 Dec 2025 01:31 pm

