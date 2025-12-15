नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उनकी पत्नी का पहला रिएक्शन, जानिए कौन हैं डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव?

नितिन नबीन और उनकी पत्नी (फोटो- Nitin Nabin Facebook)
भारतीय जनता पार्टी में नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्हें देश भर से लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। वहीं अब उनके परिवार की ओर से भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नितिन नबीन की पत्नी डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव ने इस मौके को न सिर्फ व्यक्तिगत खुशी का पल बताया, बल्कि इसे पूरे बिहार के लिए गर्व की बात करार दिया है।
डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव ने नितिन नबीन की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनके परिवार के लिए भावुक और गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि बिहार से पहली बार किसी युवा नेता को भाजपा में इतनी बड़ी राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है। दीपमाला के अनुसार, नितिन नबीन ने हमेशा खुद को पार्टी के आम कार्यकर्ता के तौर पर देखा और उसी भावना से काम किया, चाहे वे बिहार में मंत्री रहे हों या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के प्रभारी।
दीपमाला श्रीवास्तव ने नितिन नबीन के राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि उनकी पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुशासित और जमीनी कार्यकर्ता के रूप में रही है। संगठन के भीतर काम करते हुए उन्होंने धीरे-धीरे बड़ी जिम्मेदारियां संभालीं। पत्नी का मानना है कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका में भी वे संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बनाए रखने पर ही फोकस करेंगे।
डॉ. दीपमाला श्रीवास्तव पेशे से बैंक अधिकारी हैं और राजनीति से औपचारिक रूप से दूर रहती हैं। वे सार्वजनिक मंचों पर कम दिखाई देती हैं, लेकिन परिवार और निजी जीवन में नितिन नबीन के लिए मजबूत सहारा मानी जाती हैं। दोनों की शादी अरेंज मैरिज थी और शादी के बाद ही एक-दूसरे को करीब से समझने का मौका मिला। दीपमाला कई इंटरव्यू में यह कह चुकी हैं कि नितिन नबीन स्वभाव से शांत, सुलझे हुए और संवेदनशील इंसान हैं।
डॉ. दीपमाला का कहना है कि बढ़ती राजनीतिक जिम्मेदारियों के बावजूद नितिन नबीन परिवार के लिए समय निकालने की कोशिश करते हैं। पांच बार विधायक बनने से लेकर मंत्री और अब राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी तक, उनका मानना है कि नितिन नबीन ने हर भूमिका को सीखने और सेवा के अवसर की तरह लिया है। वे कहती हैं कि वर्षों की शादी के बाद अब बिना ज्यादा बोले भी एक-दूसरे की भावनाएं समझ में आ जाती हैं।
