राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही सस्पेंस! क्या नितिन नबीन छोड़ेंगे मंत्री पद? कौन संभालेगा पथ निर्माण और आवास विभाग?

अगर नितिन नबीन मंत्री पद छोड़ते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये दोनों विभाग किसे दिए जाएंगे। सियासी संकेत यही हैं कि भाजपा इन विभागों को अपने पास ही रखना चाहेगी। ऐसे में पार्टी के किसी वरिष्ठ और भरोसेमंद चेहरे को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। पथ निर्माण विभाग पहले भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं जैसे नंदकिशोर यादव और विजय कुमार सिन्हा के पास रह चुका है, इसलिए पार्टी के पास विकल्पों की कमी नहीं है। नगर विकास विभाग भी पहले भाजपा के ही पास रहा है, जिससे जेडीयू के पास जाने की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है।