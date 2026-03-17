JDU से अलग हुए नीतीश के पुराने साथी केसी त्यागी, 22 मार्च को करेंगे खास बैठक; क्या होगा कोई बड़ा ऐलान?

जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी (Photo-IANS)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सभा सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए दिल्ली रवाना होने वाले हैं। लेकिन, ठीक इससे पहले उनकी पार्टी JDU को एक बड़ा झटका लगा है। जदयू के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहे केसी त्यागी ने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। त्यागी ने एक पत्र जारी कर साफ किया कि पार्टी का हालिया सदस्यता अभियान खत्म हो चुका है और उन्होंने इस बार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण (renew) न करने का फैसला किया है। अपने पत्र में, उन्होंने कहा कि हालांकि वे लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक अलग राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है।
अपने पत्र में JDU के गठन का जिक्र करते हुए, केसी त्यागी ने याद दिलाया कि पार्टी की स्थापना 30 अक्टूबर, 2003 को समता पार्टी और जनता दल के विलय के जरिए हुई थी। उस समय, जॉर्ज फर्नांडिस पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि त्यागी खुद उनके साथ महासचिव के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने शरद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर काम किया है, और पार्टी के भीतर मुख्य महासचिव, मुख्य प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं।
पार्टी से अलग होने के बावजूद, केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपना व्यक्तिगत सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार लगभग आधी सदी (50 साल) से उनके साथी रहे हैं और उनके प्रति उनका सम्मान आज भी वैसा ही बना हुआ है। उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी से उनकी दूरी का मतलब उनके निजी रिश्तों में कोई दूरी आना नहीं है।
केसी त्यागी ने अपने अगले कदम के बारे में भी संकेत दिए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 22 मार्च, 2026 को नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में समान विचारधारा वाले लोगों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद भविष्य की रणनीति तैयार की जाएगी। व्यापक रूप से यह माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद, केसी त्यागी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। चाहे वह किसी नई पार्टी में शामिल होने का फैसला हो या फिर अपनी कोई नई राजनीतिक पहल शुरू करने का।
अपने पत्र में, त्यागी ने यह भी कहा कि वे चौधरी चरण सिंह, डॉ. राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं की विचारधाराओं से प्रेरणा लेते रहेंगे। उन्होंने किसानों, गरीबों और समाज के वंचित वर्गों के हितों के लिए काम करते रहने का संकल्प लिया।
काफी समय से, राजनीतिक गलियारों में इस बात की अटकलें लगाई जा रही थीं कि केसी त्यागी और JDU के शीर्ष नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम के पीछे कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हाल के दिनों में, केसी त्यागी कई राष्ट्रीय मुद्दों पर ऐसे रुख अपना रहे थे जो पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग थे, जिससे कथित तौर पर एनडीए गठबंधन में असहजता पैदा हो रही थी।
पार्टी ने धीरे-धीरे त्यागी को मुख्य फैसलों और मीडिया ब्रीफिंग से किनारे करना शुरू कर दिया था। उनकी जगह लेने के लिए नए प्रवक्ताओं को आगे बढ़ाया गया। सूत्रों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व उनके बयानों से नाराज था और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था। हालांकि, त्यागी ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण न करके एक गरिमापूर्ण तरीके से पार्टी छोड़ने का फैसला किया।
केसी त्यागी दिल्ली की राजनीति में JDU का सबसे जाना-पहचाना चेहरा थे। राष्ट्रीय मीडिया के साथ उनके मजबूत तालमेल और साथ ही विपक्षी नेताओं के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंधों ने नीतीश कुमार के लिए एक अहम ब्रिज का काम किया। ऐसे समय में जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का विस्तार करना चाह रहे हैं, त्यागी जैसे अनुभवी रणनीतिकार का पार्टी छोड़ना एक बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है।
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