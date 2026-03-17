JDU से अलग हुए नीतीश के पुराने साथी केसी त्यागी, 22 मार्च को करेंगे खास बैठक; क्या होगा कोई बड़ा ऐलान?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य सभा सदस्य के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए दिल्ली रवाना होने वाले हैं। लेकिन, ठीक इससे पहले उनकी पार्टी JDU को एक बड़ा झटका लगा है। जदयू के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहे केसी त्यागी ने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। त्यागी ने एक पत्र जारी कर साफ किया कि पार्टी का हालिया सदस्यता अभियान खत्म हो चुका है और उन्होंने इस बार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण (renew) न करने का फैसला किया है। अपने पत्र में, उन्होंने कहा कि हालांकि वे लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक अलग राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है।