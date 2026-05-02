Bihar Weather: 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, दक्षिण बिहार में 42°C तक भीषण गर्मी की चेतावनी

पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत बिहार के 20 जिलों में शनिवार को तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं गया, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर, बक्सर और रोहतास में आज भी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। इन जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि उत्तर-पूर्व और सीमांचल क्षेत्र के कुछ जिलों में मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहने के आसार हैं। 2 मई को दक्षिण बिहार के पटना, गया, बक्सर, भोजपुर और रोहतास में तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जो धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है।