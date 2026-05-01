बिहार कांग्रेस को बड़ा झटका: भागलपुर जिला अध्यक्ष की सड़क हादसे में मौत, भतीजा समेत तीन घायल

भागलपुर जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा के असामयिक निधन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इसे पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। राजेश राम ने कहा कि प्रवीण सिंह कुशवाहा एक जिंदादिल व्यक्ति थे, जो लगातार राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते थे। उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य किया और संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपना एक मजबूत सिपाही खो दिया। उन्होंने आगे कहा कि प्रवीण सिंह कुशवाहा संगठन सृजन कार्यक्रम के संयोजक भी थे। उनके निधन से चल रहे संगठन सृजन कार्यक्रम पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पार्टी उनके परिजनों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।