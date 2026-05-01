शादी के कुछ दिन बाद ही सिपाही ने किया सुसाइड का प्रयास, पत्नी के सामने ही लगाई फांसी

इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन और विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्या विवाद हो गया था कि कांस्टेबल ने यह जानलेवा कदम उठा लिया, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा कारण छिपा है। घटना के समय पत्नी की मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है, जिसके चलते पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल, पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में और अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है और जांच पूरी होने तक कोई भी पक्का बयान देने से बच रहे हैं।