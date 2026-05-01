शादी के कुछ दिन बाद ही सिपाही ने किया सुसाइड का प्रयास, पत्नी के सामने ही लगाई फांसी

सुसाइड के प्रयास के बाद सिपाही को पहुंचाया गया अस्पताल
Bihar News: बिहार के वैशाली जिले में भगवानपुर पुलिस स्टेशन परिसर में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब डायल 112 इमरजेंसी सेवा में तैनात एक कांस्टेबल ने स्टेशन के बैरक के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस समय कांस्टेबल ने यह जानलेवा कदम उठाया, उस समय उसकी पत्नी भी वहीं मौजूद थी। कांस्टेबल की पहचान भागलपुर के रहने वाले 36 वर्षीय मुकेश कुमार के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, मुकेश कुमार की हाल ही में शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ भगवानपुर पुलिस स्टेशन परिसर में बने बैरक में रह रहा था। शुक्रवार को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि कांस्टेबल ने अपनी पत्नी के ठीक सामने ही अपने गले में फंदा डाल लिया। हालांकि झगड़े का सटीक और असली कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि यह गंभीर घरेलू कलह का नतीजा है।
घटना की सूचना मिलते ही 'डायल 112' की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बेहोश कांस्टेबल को फंदे से नीचे उतारा। उसे आनन-फानन में हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और उसके बाद बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) रेफर कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, कांस्टेबल की हालत इस समय बेहद गंभीर बनी हुई है।
इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की गहन और विस्तृत जांच कर रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्या विवाद हो गया था कि कांस्टेबल ने यह जानलेवा कदम उठा लिया, या फिर इसके पीछे कोई और गहरा कारण छिपा है। घटना के समय पत्नी की मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है, जिसके चलते पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल, पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में और अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है और जांच पूरी होने तक कोई भी पक्का बयान देने से बच रहे हैं।
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