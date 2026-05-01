चाय की तलब ले गई जान! 6 लोगों ने दौड़ा-दौड़ाकर युवक को मार डाला, शादी वाले घर में पसरा सन्नाटा

परिवार वालों के अनुसार, शिव शंकर के घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। गुरुवार रात तक घर में उत्सव का माहौल था और मेहंदी की रस्में चल रही थीं। दिन भर का काम खत्म करके सभी लोग रात करीब 2 बजे सो गए थे। शुक्रवार को सुबह-सुबह करीब 4 बजे शिव शंकर चाय पीने के लिए घर से बाहर निकला। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह अब कभी वापस नहीं लौटेगा। सुबह करीब 6 बजे परिवार वालों को खबर मिली कि सड़क किनारे एक शव मिला है, तो सभी घटनास्थल पर पहुंचे। वहां का नजारा देख शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं।