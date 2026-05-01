सीएम सम्राट चौधरी के मुरीद हुए कांग्रेस विधायक, बोले- अच्छा काम कर रही सरकार, एनकाउंटर है जरूरी

कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अब तक के कार्यकाल और उनके निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार अपनी कार्ययोजना के अनुसार बेहतर फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक सम्राट चौधरी के काम का सवाल है, वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुशवाहा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है और इस तथ्य में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उन्होंने यह भी माना कि सरकार को अपने तरीके से निर्णय लेने और नियुक्तियां करने का पूरा अधिकार है।