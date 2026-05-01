‘बिहारी को कभी गोली तो कभी गाली’, तेजस्वी ने भाजपा को घेरा, बोले- बिहार का नाम रख दें श्रमिक प्रदेश

बीते दिनों दिल्ली में बिहार के युवक पांडव कुमार की हत्या और प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि दूसरे राज्यों में बिहार के लोगों को कभी गोली तो कभी गाली का सामना करना पड़ता है। तेजस्वी ने लिखा, 'बिहारियों को मिल रही इस पीड़ा का जिम्मेदार 21 वर्षों की NDA सरकार है। चाहे नोटबंदी हो, लॉकडाउन हो या LPG की कमी। बिहार के प्रवासी मजदूर हर बार प्रभावित हुए हैं। मजबूरी में मजदूर बिहार वापस भी आए लेकिन किस तरह से, ये पूरी दुनिया ने देखा है।'