4 महीने में 12 एनकाउंटर: बिहार में ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ के साथ एक्शन मोड में बिहार पुलिस

बिहार पुलिस की एसटीएफ ने पिछले चार महीनों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 इनामी कुख्यात अपराधियों समेत जिलों की टॉप-10 और टॉप-20 सूची में शामिल कुल 730 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 18 नक्सलियों को भी पकड़ा गया है।

इनामी अपराधियों में तीन लाख, दो लाख और एक लाख रुपये के इनाम वाले एक-एक अपराधी शामिल हैं। वहीं, 50 हजार रुपये के 9 और 25 हजार रुपये के 26 इनामी अपराधियों को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है।