30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवान

सीवान में सुबह-सुबह एनकाउंटर: पूर्व एमएलसी के भांजे की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी

सीवान में गुरुवार को हुए पुलिस एनकाउंटर में भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे की हत्या का आरोपी छोटू कुमार यादव जख्मी हो गया।

2 min read
Google source verification

सिवान

image

Rajesh Kumar Ojha

Apr 30, 2026

सीवान में एनकाउंटर

सीवान में गुरुवार को पुलिस एनकाउंटर में भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के भांजे हर्ष सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी जख्मी हो गया। एनकाउंटर में घायल अपराधी की पहचान हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा निवासी छोटू कुमार यादव के रूप में हुई है।

यह बिहार पुलिस का लगातार दूसरे दिन हुआ दूसरा एनकाउंटर है। बताया जा रहा है कि छोटू कुमार यादव ने बुधवार की शाम भाजपा नेता मनोज सिंह के रिश्तेदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया था, जबकि उनके भांजे की हत्या कर दी थी।

हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल

एसपी पूरन कुमार झा के अनुसार बुधवार को हुई गोलीबारी की घटना के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपराधी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में छोटू कुमार यादव घायल हो गया।

घायल आरोपी को पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि बुधवार की शाम गाड़ी सटने के विवाद में उसने पूर्व एमएलसी के भांजे और बहनोई को गोली मार दी थी, जिसमें भांजे की मौत हो गई थी।

मामूली विवाद में भाजपा नेता के भांजे की हत्या

पुलिस सूत्रों के अनुसार, सीवान में बुधवार शाम रोड रेज के एक मामले में नगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर आंदर ढाला ओवरब्रिज के पास मामूली सड़क विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि अपराधियों ने भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह के भांजे हर्ष कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उनके बहनोई चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूत्रों के अनुसार, चंदन सिंह अपने पुत्र हर्ष कुमार सिंह के साथ तिलक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में वे गाड़ी खड़ी कर परिवार के अन्य सदस्यों का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उनकी कार की दूसरी गाड़ी से हल्की टक्कर हो गई, जो मामूली विवाद से शुरू होकर खूनी संघर्ष में बदल गया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी।

ये भी पढ़ें

बिहार में सीएम के गांव के पास दफ्तर में घुस कर अफ़सर की हत्या, एनकाउंटर में कुख्यात रामधनी यादव ढेर
पटना
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Apr 2026 08:42 am

Published on:

30 Apr 2026 08:25 am

Hindi News / Bihar / Siwan / सीवान में सुबह-सुबह एनकाउंटर: पूर्व एमएलसी के भांजे की हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में जख्मी

बड़ी खबरें

View All

सिवान

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

गर्लफ्रेंड से नहीं हुई शादी तो नाराज हुआ इंजीनियर, अपने ही परिवार के 8 लोगों को मारा चाकू

bihar news, siwan news, murder news, crime news
सिवान

शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर 10 दिन में दूसरी FIR, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर ने लगाए गंभीर आरोप

सिवान

मंगेतर और पुराने प्रेमी के बीच उलझी थी सृष्टि की जिंदगी, फ्लाइट मोड में मिले मोबाइल ने बढ़ाया सस्पेंस

bihar news, siwan news, bihar hindi news,, suicide news, सृष्टि कुमारी
सिवान

'हैंडल नहीं कर पाई, मम्मी माफ करना...' सुसाइड नोट लिखकर फंदे से झूल गई महिला अफसर

bihar news, suicide news
सिवान

आधी रात सीवान-पटना हाईवे पर मुठभेड़! फायरिंग कर भाग रहे थे लुटेरे, पुलिस ने दौड़ाकर मारी गोली

bihar police encounter, bihar news
सिवान
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.