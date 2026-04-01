बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर 10 दिन में दूसरी FIR; पहले चंदन सिंह, अब गोरखपुर के डॉक्टर ने लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी डॉ. विनय सिंह और उनकी पत्नी डॉ. सुधा सिंह ने सीवान पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। डॉक्टर दंपति का आरोप है कि सीवान के जुनापुर गांव में बाईपास सड़क के किनारे उनकी एक कीमती जमीन है। जैसे ही उन्होंने इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया, उन्हें कथित तौर पर विधायक ओसामा शहाब के इशारे पर काम कर रहे गुंडों का सामना करना पड़ा। आरोप है कि विधायक के गुंडों ने जबरदस्ती चल रहे निर्माण कार्य को रोक दिया और मौके पर मौजूद मजदूरों के साथ मारपीट की।