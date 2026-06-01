भरी पंचायत में चाचा ने मारा था थप्पड़, 6 साल तक चुभती रही बेइज्जती; अब चचेरे भाई को गोली मार लिया बदला

पुलिस की पूछताछ में आरोपी पिंकू कुमार ने बताया कि यह पूरी कहानी साल 2018 में शुरू हुई थी, जब वो नाबालिग था। उसका पड़ोस के गांव की रहने वाली एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों बालिग होकर शादी करने वाले थे और परिजनों के न मानने पर घर से भागकर दिल्ली जाने की प्लानिंग भी कर चुके थे। साल 2020 में कोरोना काल के दौरान जब बंदिशें बढ़ीं, तो पिंकू अप्रैल 2020 की एक रात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर चला गया। लेकिन वहां लड़की के परिजनों और ग्रामीणों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। रातभर बंधक बनाकर पीटने के बाद अगले दिन सुबह उसके चाचा सुभाष को बुलाया गया।