26 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवान

दिल्ली से बिहार जा रही बस लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर पलटी, दरोगा-कैदी समेत 5 की मौत

दिल्ली से बिहार आ रही डबल डेकर AC बस उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर पलट गई। हादसे में बिहार के एक दरोगा और कैदी समेत पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जांच में ड्राइवर को झपकी आने की बात सामने आई है।

2 min read
Google source verification

सिवान

image

Rajesh Kumar Ojha

May 26, 2026

Road accident

Road accident (Demo pic)

दिल्ली से बिहार आ रही डबल डेकर AC बस मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे अनियंत्रित होकर यूपी के उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर पलट गई। इसमें में बिहार के दरोगा-कैदी समेत पांच यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 पुलिसकर्मी समेत 15 लोग जख्मी हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार सीवान पुलिस कैदी को गुरुग्राम कोर्ट में कैदी को पेशी के लिए लेकर गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में हादसा का कारण ड्राइवर को झपकी लगना बताया जा रहा है।

ड्राइवर की झपकी से पलटी बस

सड़क हादसे में मरने वाले पांच लोगों में से दो की पहचान हो गई है, जबकि तीन मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। मृतकों में बिहार के सीवान पुलिस लाइन में तैनात दरोगा रामचंद्र राम (59) और गुरुग्राम निवासी कैदी छत्तरपाल सिंह तोमर (59) शामिल हैं। सीवान पुलिस कैदी छत्तरपाल सिंह तोमर को पेशी के लिए गुरुग्राम कोर्ट लेकर गई थी। कोर्ट में पेशी के बाद लौटने के दौरान यह हादसा हो गया, जिसमें उसकी मौत हो गई।

स्थानीय लोगों के मुताबिक, बस तेज रफ्तार में थी। आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर को झपकी आने के कारण उसने बस से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई और रेलिंग पर लटक गई। हादसे में कई यात्री बस की खिड़कियों से एक्सप्रेस-वे के नीचे जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

एक्सप्रेस-वे हादसे के बाद राहत-बचाव तेज

पुलिस के अनुसार यह हादसा औरास थाना क्षेत्र में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर संख्या 262 के पास हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर यूपी पुलिस और एंबुलेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। इसके बाद घायलों को पास के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक, अब तक 27 घायलों को एंबुलेंस के जरिए प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जबकि अन्य को जिला अस्पताल भेजा गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए 6 से 7 एंबुलेंस लगाई गई हैं। फिलहाल 27 घायलों का इलाज पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

ये भी पढ़ें

पटना: पिता के सामने बेटी से छेड़खानी, होटल मालिक पर कार्रवाई में क्यों पीछे हट रही पटना पुलिस?
पटना
patna hotel harassment case

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 May 2026 10:49 am

Published on:

26 May 2026 10:00 am

Hindi News / Bihar / Siwan / दिल्ली से बिहार जा रही बस लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर पलटी, दरोगा-कैदी समेत 5 की मौत

बड़ी खबरें

View All

सिवान

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीवान एनकाउंटर: 40 लाख की सोना लूट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, पैर के आर-पार हुई गोली

सीवान में एनकाउंटर
सिवान

हाथों की मेहंदी सूखने से पहले उजड़ा सुहाग, शादी की अगली रात ही दूल्हे की मौत

bihar news
सिवान

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: सीवान से दिल्ली जा रही कार आजमगढ़ में ट्रेलर से टकराई, 5 लोगों की मौत

delhi road accident
सिवान

शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के ठिकानों पर पुलिस रेड, जमीन कब्जा और रंगदारी मामले में घिरे विधायक

Shahabuddin son RJD MLA Osama shahab
राज्य

सीवान एनकाउंटर: हर्ष हत्याकांड का मास्टरमाइंड सोनू यादव पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, एक गिरफ्तार

सिवान
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.