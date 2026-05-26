दिल्ली से बिहार जा रही बस लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर पलटी, दरोगा-कैदी समेत 5 की मौत

पुलिस के अनुसार यह हादसा औरास थाना क्षेत्र में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर संख्या 262 के पास हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर यूपी पुलिस और एंबुलेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। इसके बाद घायलों को पास के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक, अब तक 27 घायलों को एंबुलेंस के जरिए प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है, जबकि अन्य को जिला अस्पताल भेजा गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए 6 से 7 एंबुलेंस लगाई गई हैं। फिलहाल 27 घायलों का इलाज पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।