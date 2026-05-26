पटना: पिता के सामने बेटी से छेड़खानी, होटल मालिक पर कार्रवाई में क्यों पीछे हट रही पटना पुलिस?

कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी ने पटना की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बेटी अपने पिता के साथ भी सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पटना पुलिस खुद स्वीकार कर चुकी है कि होटल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई थी। इसके बावजूद पुलिस होटल मालिक से पूछताछ तक करने से बच रही है। असित नाथ तिवारी ने आरोप लगाया कि इससे साफ लगता है कि पटना पुलिस इस मामले को भी NEET छात्रा रेप केस की तर्ज पर रफा-दफा करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि NEET छात्रा मामले में भी पुलिस ने इसी तरह काम किया था।