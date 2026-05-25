अनंत सिंह से लेकर सोनू-मोनू गैंग तक, मोकामा के 5 बड़े गैंग या बाहुबली कौन? जिन्होंने बिहार को दहलाया

विवेका पहलवान ने सूरजभान सिंह के साथ हाथ मिलाया और अनंत सिंह गुट पर कई घातक हमले किए। साल 2004-05 में बाढ़ के नदवां गांव में अनंत सिंह के काफिले पर हुए एके-47 के सबसे बड़े हमले के मास्टरमाइंड विवेका पहलवान ही थे, इस हमले में अनंत सिंह के पीठ में गोली लगी थी और सिने से बाहर निकाल गई थी, हमले के बाद अनंत सिंह को 6 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा था। साल 2019 में अनंत सिंह के घर से जो AK-47 मिली थी, माना जाता है कि उसकी गुप्त सूचना पुलिस को विवेका पहलवान ने ही दी थी। बाद के दिनों में बीमारी के कारण अस्पताल में उनका निधन हो गया।