Bhojpuri Song: अक्षरा सिंह ने देशी अंदाज में लूटी महफिल, अक्षय कुमार का दिखा नया अंदाज

अक्षरा सिंह इस गाने को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आईं। उन्होंने अपने फैंस से कहा, “फटेगा स्पीकर और पूरा डांस फ्लोर ब्रेक हो जाएगा।” उन्होंने आगे लिखा, “ई गाना सुनके आप अगर नाचने लग जाएं… त हमरा पर इल्जाम मत लगाइएगा।” इस गाने को विक्रम मोंट्रोस और सुप्रिया पाठक ने गाया है, जबकि इसके बोल अभिनव शेखर ने लिखे हैं। यह गाना फिल्म वेलकम टू द जंगल का हिस्सा है, जो 26 जून को रिलीज होने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ राजपाल यादव, जैकलीन फर्नांडीज, परेश रावल, जॉनी लीवर, दिशा पाटनी और रवीना टंडन जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं।