सीतामढ़ी: मां ने लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप, पुलिस ने कब्र खोदकर निकाला बेटी का शव

महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति इब्राहिम शेख और पुत्र इमरान मुंबई में मजदूरी करते हैं। तीन अप्रैल को वह गेहूं की दौनी कराने सुंदरपुर गई थी और उसकी बेटी घर में अकेली थी। महिला के अनुसार, काम से लौटने पर उसने देखा कि उसकी बेटी घुटनों के बल पड़ी हुई थी और उसके गले में दुपट्टा लिपटा था। उसने जब शोर मचाने की कोशिश की, तो आसपास के लोगों ने उसे चुप करा दिया। आरोप है कि बाद में उसकी मर्जी के बिना ही बेटी के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया गया।