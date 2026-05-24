कोर्ट में गुड्डू सिंह को दिनदहाड़े गोली मारने वाले गैंगस्टर सोनू-मोनू कौन? जिनके घर के बाहर पुलिस को देनी पड़ी तलाशी

बहन के अपमान और चुनावी रंजिश का बदला लेने के लिए सोनू-मोनू ने 8 सितंबर 2017 को पटना के बाढ़ कोर्ट परिसर में खूनी खेल खेला। दो दर्जन से अधिक संगीन मामलों और दोहरे हत्याकांड के आरोपी गुड्डू सिंह को जब पुलिस कस्टडी में एडीजे-2 की अदालत में पेशी के लिए लाया गया, तब भारी सुरक्षा के बीच दोनों भाइयों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। गुड्डू सिंह पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर उसे सरेआम कोर्ट के भीतर ही छलनी कर दिया और हथियार लहराते हुए बड़े आराम से फरार हो गए। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सोनू-मोनू समेत कुल 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था।