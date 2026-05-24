मोकामा में सोनू-मोनू गैंग का तांडव, अनंत सिंह के समर्थक पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां; फेसबुक पोस्ट पर हुआ था विवाद

Mokama Firing: बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का क्षेत्र पटना जिले का मोकामा एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है। मोकामा टाल इलाके के पंचमहला थाना क्षेत्र अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में शनिवार की रात कुख्यात सोनू-मोनू गैंग ने जमकर तांडव मचाया। अपराधियों ने सिर्फ पुलिस की कार्यशैली की प्रशंसा करने पर स्थानीय पैक्स अध्यक्ष सह सरपंच प्रतिनिधि मुकेश कुमार सिंह पर सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गईं। इस हमले में सरपंच पति बाल-बाल बच गए हैं, लेकिन पूरी पंचायत में तनाव का माहौल है। बताया जाता है कि मुकेश कुमार सिंह विधायक अनंत सिंह के समर्थक हैं। बता दें कि अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग पहले भी कई बार आमने-सामने आ चुके हैं।