मोकामा में फिर गैंगवार की आहट: सोनू सिंह ने अनंत सिंह को ललकारा, कहा- काट कर फेंक देंगे, अनंत भी नहीं बचा पाएगा

वीडियो में, सोनू ने 22 जनवरी, 2025 को हुई नौरंगा गोलीबारी की घटना का भी जिक्र किया। उस दिन अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू-मोनू गैंग के बीच करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। यह विवाद शुरू में एक मुंशी (क्लर्क) से जबरन वसूली की कोशिश और एक घर में ताला लगाने के मामले से शुरू हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए पहुंचे अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। वीडियो में सोनू ने दावा किया कि उस दिन अनंत सिंह को मौके से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। इस घटना से पूरे बिहार राज्य में सनसनी फैल गई थी और उस इलाके में काफी समय तक तनाव बना रहा।