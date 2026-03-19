19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

मोकामा में फिर गैंगवार की आहट: सोनू सिंह ने अनंत सिंह को ललकारा, कहा- काट कर फेंक देंगे, अनंत भी नहीं बचा पाएगा

मोकामा में अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग के बीच चली आ रही पुरानी दुश्मनी एक बार फिर भड़क उठी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग ने इस पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है, क्योंकि इसमें 'छोटे सरकार' के दबदबे को खुलेआम चुनौती दी गई है।

3 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Mar 19, 2026

अनंत सिंह मोकामा

बाहुबली अनंत सिंह और वायरल वीडियो का स्क्रीन ग्रैब

बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में एक बार फिर शांति भंग होती दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुख्यात सोनू-मोनू गैंग का सरगना सोनू सिंह, अनंत सिंह के करीबी सहयोगी शिवरतन कुमार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस वीडियो में न सिर्फ गाली-गलौज का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि विधायक अनंत सिंह को सीधे नाम लेकर चुनौती भी दी गई है, जिससे गैंगवार का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है।

क्या अनंत तुम्हें बचा पाएगा?

लगभग छह मिनट की इस वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग में, सोनू सिंह और शिवरतन के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर तीखी बहस होती है। जब शिवरतन 38,000 रुपये के बकाया कर्ज की वापसी की मांग करता है, तो सोनू गुस्से से आग-बबूला हो जाता है। बहस के दौरान सोनू कहता है, 'तुम्हारा वह मूंछों वाला आदमी जो आया था? मैंने उसे भगा दिया। अगर तुम मेरे हाथ लग गए, तो मैं तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारी एक भी हड्डी किसी को नहीं मिलेगी। अनंत सिंह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वह तो खुद को भी नहीं बचा पाएगा।'

इस पूरी बातचीत के दौरान, उसने सामने वाले व्यक्ति को डराने के लिए बार-बार गालियों का इस्तेमाल किया। वीडियो में उसका लहजा बेहद आक्रामक और भड़काऊ नजर आता है। बातचीत के दौरान शराब और अन्य खर्चों का भी जिक्र किया गया, जिससे विवाद और भी बढ़ गया।

मूंछों पर ताव और मुखबिरी के आरोप

वीडियो में, जब शिवरतन चुनौती भरे अंदाज में अपनी मूंछों पर ताव देता है, तो सोनू का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। शिवरतन पर गद्दारी और मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए, वह दावा करता है कि शिवरतन ने ही अनंत सिंह को यह खबर दी थी कि मोनू घर पर अकेला है। सोनू ने एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि गद्दारों की एक सूची तैयार कर ली गई है और अगली बार जब उनका आमना-सामना होगा, तो उनके हाथ-पैर तोड़ दिए जाएंगे।

नौरंगा गोलीबारी कांड का जिक्र

वीडियो में, सोनू ने 22 जनवरी, 2025 को हुई नौरंगा गोलीबारी की घटना का भी जिक्र किया। उस दिन अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू-मोनू गैंग के बीच करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। यह विवाद शुरू में एक मुंशी (क्लर्क) से जबरन वसूली की कोशिश और एक घर में ताला लगाने के मामले से शुरू हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए पहुंचे अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। वीडियो में सोनू ने दावा किया कि उस दिन अनंत सिंह को मौके से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। इस घटना से पूरे बिहार राज्य में सनसनी फैल गई थी और उस इलाके में काफी समय तक तनाव बना रहा।

वर्चस्व की लड़ाई

सोनू-मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच दुश्मनी की जड़ें गहरी हैं। पचमहला गांव में मुकेश सिंह के घर का ताला तोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जान लेने की धमकी तक पहुंच गया है। शिवरतन पहले सोनू गैंग का सदस्य था, लेकिन बाद में वह अनंत सिंह के खेमे में चला गया, इस कदम को सोनू गद्दारी मानता है। सोनू ने धमकी दी है और चेतावनी दी है कि शिवरतन की हरकतों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है।

पुलिस के लिए नई चुनौती

अनंत सिंह, जो दुलारचंद हत्याकांड के सिलसिले में जेल में बंद थे, उन्हें आज ही कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। उम्मीद है कि वह शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा हो जाएंगे। इन घटनाक्रमों को देखते हुए, उनके समर्थकों को मिली खुली धमकियां और साथ ही विधायक को दी गई चुनौती उस इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। स्थानीय लोग एक बार फिर एक बड़े गैंगवार के डर से सहमे हुए हैं।

ये भी पढ़ें

डूबती पत्नी को बचाने तालाब में कूदा पति, दोनों ने एक साथ तोड़ा दम; सुसाइड या हादसा? जांच में जुटी पुलिस
दरभंगा
दरभंगा, bihar news, darbhanga news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

19 Mar 2026 06:30 pm

Published on:

19 Mar 2026 06:29 pm

Hindi News / Bihar / Patna / मोकामा में फिर गैंगवार की आहट: सोनू सिंह ने अनंत सिंह को ललकारा, कहा- काट कर फेंक देंगे, अनंत भी नहीं बचा पाएगा

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: संजय झा ने बताया सीएम का अगला बड़ा प्लान, बोले - बिहार को नहीं छोड़ेंगे नीतीश

JDU sanjay jha on Iran-Israel Conflict
पटना

'हिम्मत है तो निकालकर दिखाएं...', BJP ने तेजस्वी को दिया खुला चैलेंज

bihar politics, iबिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
पटना

बाहुबली अनंत सिंह को पटना HC से मिली जमानत, कल आएंगे जेल से बाहर; मोकामा से पटना तक जश्न की तैयारी

अनंत सिंह
पटना

कभी लोन चुकाना था मुश्किल, अब 100 करोड़ की संपत्ति...17 साल की सरकारी नौकरी में इंजीनियर ने कैसे खड़ा किया साम्राज्य?

bihar news, eou raid
पटना

'मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहते थे नीतीश…' शिवानंद तिवारी ने याद दिलाए पुराने दिन

bihar politics, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.