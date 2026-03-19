मोकामा में फिर गैंगवार की आहट: सोनू सिंह ने अनंत सिंह को ललकारा, कहा- काट कर फेंक देंगे, अनंत भी नहीं बचा पाएगा

बाहुबली अनंत सिंह और वायरल वीडियो का स्क्रीन ग्रैब
बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में एक बार फिर शांति भंग होती दिख रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुख्यात सोनू-मोनू गैंग का सरगना सोनू सिंह, अनंत सिंह के करीबी सहयोगी शिवरतन कुमार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस वीडियो में न सिर्फ गाली-गलौज का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि विधायक अनंत सिंह को सीधे नाम लेकर चुनौती भी दी गई है, जिससे गैंगवार का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है।
लगभग छह मिनट की इस वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग में, सोनू सिंह और शिवरतन के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर तीखी बहस होती है। जब शिवरतन 38,000 रुपये के बकाया कर्ज की वापसी की मांग करता है, तो सोनू गुस्से से आग-बबूला हो जाता है। बहस के दौरान सोनू कहता है, 'तुम्हारा वह मूंछों वाला आदमी जो आया था? मैंने उसे भगा दिया। अगर तुम मेरे हाथ लग गए, तो मैं तुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारी एक भी हड्डी किसी को नहीं मिलेगी। अनंत सिंह मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वह तो खुद को भी नहीं बचा पाएगा।'
इस पूरी बातचीत के दौरान, उसने सामने वाले व्यक्ति को डराने के लिए बार-बार गालियों का इस्तेमाल किया। वीडियो में उसका लहजा बेहद आक्रामक और भड़काऊ नजर आता है। बातचीत के दौरान शराब और अन्य खर्चों का भी जिक्र किया गया, जिससे विवाद और भी बढ़ गया।
वीडियो में, जब शिवरतन चुनौती भरे अंदाज में अपनी मूंछों पर ताव देता है, तो सोनू का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। शिवरतन पर गद्दारी और मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए, वह दावा करता है कि शिवरतन ने ही अनंत सिंह को यह खबर दी थी कि मोनू घर पर अकेला है। सोनू ने एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि गद्दारों की एक सूची तैयार कर ली गई है और अगली बार जब उनका आमना-सामना होगा, तो उनके हाथ-पैर तोड़ दिए जाएंगे।
वीडियो में, सोनू ने 22 जनवरी, 2025 को हुई नौरंगा गोलीबारी की घटना का भी जिक्र किया। उस दिन अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू-मोनू गैंग के बीच करीब 100 राउंड फायरिंग हुई थी। यह विवाद शुरू में एक मुंशी (क्लर्क) से जबरन वसूली की कोशिश और एक घर में ताला लगाने के मामले से शुरू हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए पहुंचे अनंत सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। वीडियो में सोनू ने दावा किया कि उस दिन अनंत सिंह को मौके से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। इस घटना से पूरे बिहार राज्य में सनसनी फैल गई थी और उस इलाके में काफी समय तक तनाव बना रहा।
सोनू-मोनू गैंग और अनंत सिंह के बीच दुश्मनी की जड़ें गहरी हैं। पचमहला गांव में मुकेश सिंह के घर का ताला तोड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जान लेने की धमकी तक पहुंच गया है। शिवरतन पहले सोनू गैंग का सदस्य था, लेकिन बाद में वह अनंत सिंह के खेमे में चला गया, इस कदम को सोनू गद्दारी मानता है। सोनू ने धमकी दी है और चेतावनी दी है कि शिवरतन की हरकतों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है।
अनंत सिंह, जो दुलारचंद हत्याकांड के सिलसिले में जेल में बंद थे, उन्हें आज ही कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। उम्मीद है कि वह शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा हो जाएंगे। इन घटनाक्रमों को देखते हुए, उनके समर्थकों को मिली खुली धमकियां और साथ ही विधायक को दी गई चुनौती उस इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। स्थानीय लोग एक बार फिर एक बड़े गैंगवार के डर से सहमे हुए हैं।
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