‘पुलिस के हाथ खोल दिए हैं, 48 घंटे में मिलेगा जवाब’, CM सम्राट चौधरी की अपराधियों को चेतावनी

Bihar CM Samrat Chaudhary:बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को राजधानी पटना में अपराधियों और कानून तोड़ने वालों को बेहद कड़े लहजे में चेतावनी दी है। सीएम पटना के मंदिरी नाले पर बनी नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ने स्पष्ट किया कि बिहार में अब सुशासन से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को खुली छूट देने का ऐलान करते हुए कहा कि अगर कोई पुलिस को चुनौती देगा, तो उसे महज 48 घंटे के भीतर जवाब मिल जाएगा।