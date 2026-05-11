पटना का स्मार्ट कॉरिडर आज होगा शुरू; 3 मिनट में होगा 30 मिनट का सफर, उत्तर बिहार जाना होगा आसान

Patna Smart Corridor: राजधानी पटना के मध्य क्षेत्र में जाम की समस्या से जूझने वाले लाखों लोगों के लिए सोमवार का दिन खास होने जा रहा है। पटना स्मार्ट सिटी मिशन की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक मंदिरी नाला स्मार्ट रोड का आज भव्य उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस नवनिर्मित मार्ग का लोकार्पण करेंगे, इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बांकीपुर के पूर्व विधायक नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। इस सड़क को आधिकारिक रूप से 'नवीन किशोर सिन्हा पथ' के नाम से जाना जाएगा।