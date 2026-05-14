भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव: सोनू राय ने दर्ज की बड़ी जीत, शक्ति यादव बोले- जहां बैलेट वहां राजद

Bhojpur-Buxar MLC By election:बिहार विधान परिषद के भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में RJD के सोनू कुमार राय ने शानदार जीत हासिल की है। इस उपचुनाव में जदयू कि तरफ से कन्हैया प्रसाद उम्मीदवार थे, जिन्हें सोनू राय ने 359 वोटों से हराया। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद ये राजद की पहली जीत है। इस जीत के तुरंत बाद, RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक बयान जारी करते हुए इस परिणाम को मशीनरी प्रबंधन की हार करार दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में EVM में हेरफेर और प्रशासनिक हस्तक्षेप का कोई जोर नहीं चलता, वहां केवल जनता का फैसला और RJD की जीत ही सर्वोपरि होती है।