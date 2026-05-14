12 सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक, फिर भी PM क्यों हैं चुप? NEET स्कैम पर रोहिणी आचार्य का सवाल

Rohini Acharya on NEET Paper Leak: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 रद्द होने पर सियासत गरमा गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। रोहिणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री से पूछा है कि क्या कभी पेपर लीक पर भी बोलेंगे प्रधानमंत्री? जो पीएम परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वे पेपर लीक जैसे गंभीर संकट पर बात करने से क्यों कतरा रहे हैं?