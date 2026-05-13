पूर्णिया हत्याकांड: अवैध संबंधों ने ले ली पति की जान, पत्नी निकली मास्टरमाइंड

पुलिस के अनुसार, रंजीत गजेंद्र का पुराना मित्र था और अक्सर उससे मिलने गांव आया करता था। वहीं, सुमन गांव का ही रहने वाला था और रिश्ते में गजेंद्र का भाई लगता था। गजेंद्र के बाहर रहने के दौरान गणिता छोटे-छोटे कामों के लिए अक्सर सुमन की मदद लिया करती थी। इसी वजह से सुमन का गजेंद्र के घर लगातार आना-जाना बना रहता था। वहीं, गजेंद्र के गांव से बाहर रहने पर रंजीत भी अक्सर गणिता से मिलने पहुंच जाया करता था। इसी दौरान गणिता के रंजीत और सुमन दोनों के साथ अवैध संबंध बन गए, जिसकी भनक गजेंद्र को नहीं थी।