13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

चार्जशीट में देरी से संजीव मुखिया को मिली थी जमानत, क्या NEET 2026 की जांच में CBI दोहराएगी पुरानी गलती?

NEET पेपर लीक 2024 मामले में जांच के दौरान सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी से बड़ा खुलासा हुआ। उसने पूछताछ में बताया कि वह माफियाओं से पेपर लेकर कई छात्रों तक पहुंचाता था। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने अमित आनंद और नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया, जो संजीव मुखिया गैंग से जुड़े बताए जाते हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

May 13, 2026

संजीव मुखिया

संजीव मुखिया (फाइल फोटो)

NEET paper leak 2026 मामले की जांच केंद्र सरकार के निर्देश पर एक बार फिर सीबीआई करेगी। इससे पहले वर्ष 2024 में हुए NEET पेपर लीक मामले की जांच भी केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीआई को सौंपी गई थी। हालांकि, उस मामले में सीबीआई द्वारा मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के कारण उसे अगस्त 2025 में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस घटनाक्रम के चलते NEET पेपर लीक 2026 की जांच प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

हालांकि, NEET पेपर लीक 2024 का कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी भी पुलिस भर्ती परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामलों में जमानत नहीं मिलने के कारण जेल में बंद है। 2026 की NEET परीक्षा से एक सप्ताह पहले उसे पटना के बेऊर जेल से बक्सर जेल स्थानांतरित किया गया था।

गुप्त सूचना पर कार्रवाई

बिहार पुलिस को नीट परीक्षा 2024 (5 मई) के दिन गुप्त सूचना मिली कि एक वाहन में पेपर लीक गैंग से जुड़े कुछ संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने घेराबंदी कर सिकंदर यादवेंदु नामक एक आरोपी को उसके ड्राइवर के साथ गिरफ्तार किया।

पुलिस की पूछताछ के बाद उसके सेफ हाउस पर छापेमारी की गई, जहां से जले हुए प्रश्नपत्र, मोबाइल फोन और कई परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड बरामद हुए। जांच में सामने आया कि सिकंदर इस पूरे नेटवर्क में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। वहीं, उसका भांजा अनुराग यादव, जो स्वयं परीक्षा दे रहा था, पेपर लीक माफियाओं और छात्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा था।

सिकंदर के बयान से खुला गैंग का राज

सिकंदर यादवेंदु ने पुलिस को बताया कि उसने माफियाओं से पेपर लेकर कई छात्रों को उपलब्ध कराया था। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने अमित आनंद और नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया। अमित और नीतीश दोनों संजीव मुखिया गैंग से जुड़े हुए थे। इन दोनों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि संजीव मुखिया इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। अमित आनंद और नीतीश कुमार दोनों पटना के एक ही फ्लैट में रहते थे।

पुलिस के अनुसार, BPSC पेपर लीक मामले में नीतीश पहले भी जेल जा चुका है। वहीं, सीबीआई की ओर से इस मामले में सिकंदर यादवेंदु और उसके भांजे अनुराग यादव के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई, जिसके कारण अप्रैल 2025 में हाईकोर्ट से दोनों को नियमित जमानत मिल गई।

ये भी पढ़ें

NEET UG 2026 पेपर लीक: परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर बिकने लगा था पर्चा, सॉल्वर गैंग का मेडिकल कॉलेजों से सामने आया कनेक्शन
पटना
NEET UG 2026 paper leak telegram

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 May 2026 01:46 pm

Published on:

13 May 2026 01:41 pm

Hindi News / Bihar / Patna / चार्जशीट में देरी से संजीव मुखिया को मिली थी जमानत, क्या NEET 2026 की जांच में CBI दोहराएगी पुरानी गलती?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

NEET कैंसिल होने पर भड़के खान सर, कहा- CBI जांच से कुछ नहीं होगा, नारियल पानी बेचें NTA वाले

Patna famous Teacher Khan Sir on NEET paper Leak
पटना

बिहार में 60% हुआ DA, 5 जिलों में ग्रामीण SP की तैनाती को मंजूरी; सम्राट कैबिनेट से 19 प्रस्ताव पास

bihar cabinet Meeting
पटना

NEET UG 2026 पेपर लीक: परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर बिकने लगा था पर्चा, सॉल्वर गैंग का मेडिकल कॉलेजों से सामने आया कनेक्शन

NEET UG 2026 paper leak telegram
पटना

Police Encounter in Bihta: कुख्यात अपराधी विदेशी राय-पप्पू राय को पुलिस ने दौड़ाकर मारी गोली, जख्मी

patna police encounter in bihta
पटना

Vikramshila Bridge Collapse: 7 चेतावनियां, करोड़ों की मरम्मत और फिर हादसा; कैसे टूटा बिहार का लाइफलाइन पुल?

Vikramshila Bridge Collapse
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.