चार्जशीट में देरी से संजीव मुखिया को मिली थी जमानत, क्या NEET 2026 की जांच में CBI दोहराएगी पुरानी गलती?

NEET paper leak 2026 मामले की जांच केंद्र सरकार के निर्देश पर एक बार फिर सीबीआई करेगी। इससे पहले वर्ष 2024 में हुए NEET पेपर लीक मामले की जांच भी केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीआई को सौंपी गई थी। हालांकि, उस मामले में सीबीआई द्वारा मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किए जाने के कारण उसे अगस्त 2025 में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इस घटनाक्रम के चलते NEET पेपर लीक 2026 की जांच प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।