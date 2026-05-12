Bride refused marriage: नशे में धुत दूल्हे को दुल्हन ने स्टेज पर किया रिजेक्ट, शादी टूटी तो बंधक बने बाराती

माहौल बिगड़ता देख कई बाराती वहां से लौटने लगे। इसी दौरान लड़की पक्ष और स्थानीय ग्रामीणों ने दूल्हे, उसके पिता और अगुआ को पकड़ लिया। लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने पांच कट्ठा जमीन बेचकर दूल्हा पक्ष को पांच लाख रुपये दिए थे। अब जब शादी टूट गई है, तो वर पक्ष को पूरी राशि लौटानी होगी। इसे लेकर विवाद बढ़ गया और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलने पर बिहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पहले लोगों को समझाकर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण पैसे वापस करने की मांग पर अड़े रहे। हंगामा बढ़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाना पड़ा। बाद में दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर मामला शांत कराया गया। आपसी समझौते में दूल्हा पक्ष ने दहेज में लिए गए रुपये लौटाने पर सहमति जताई।