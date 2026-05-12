Bihar Weather: आंधी-बारिश और वज्रपात से जमुई में 4 की मौत, कई जिलों में रेड-ऑरेंज अलर्ट

सांकेतिक तस्वीर। फोटो -(AI Generated)
Bihar Weather: बिहार में मंगलवार को गया, जहानाबाद, बांका समेत पांच जिलों में झमाझम बारिश हुई। वहीं जमुई में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में एक बच्ची समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग झुलस गए। मौसम विभाग के अनुसार, बांका में बिजली गिरने से एक महिला की भी मौत हो गई है। खगड़िया, कटिहार समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बांका और जमुई में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि खगड़िया, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर और सहरसा में आंधी-बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और आसपास बने मौसमी सिस्टम के प्रभाव से बिहार में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। हालांकि, 20 मई के बाद मौसम सामान्य होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को ज्यादा गर्मी का एहसास होगा।
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