Bihar Weather: ‘काल बैसाखी’ से कांपा बिहार, 135 KM की रफ्तार से चला तूफान, कई जिलों में भारी नुकसान

Bihar Weather: बिहार में ‘काल बैसाखी’ (Kaal Baisakhi) के असर से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सात दिनों तक प्रदेश में मौसम तूफानी बना रह सकता है। शुक्रवार को हुई तेज आंधी और बारिश के कारण पटना समेत कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। इस दौरान 10 लोगों की मौत भी हो गई।