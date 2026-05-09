मेट गाला 2026 में दिखा बिहार का जलवा, आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने बिखेरा ग्लोबल ग्लैमर

सुबोध गुप्ता 2026 के मेट गाला के बाद एक बार फिर चर्चा में हैं। इस आयोजन में उनकी कला ने सिर्फ़ फैशन को प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि वह उसका हिस्सा भी बन गई। जब ईशा अंबानी ने एक शानदार ‘आम’ के आकार का पर्स कैरी किया और अनन्या बिड़ला ने एक बोल्ड ‘बर्तन’ वाला फेस मास्क पहना। ये दोनों ही चीज़ें सुबोध गुप्ता की रचनाओं से प्रेरित थीं। यह इस बात का मजबूत संकेत है कि भारतीय समकालीन कला को दुनिया भर में नए मंच मिल रहे हैं। गुप्ता का काम, जो रोज़मर्रा की भारतीय चीज़ों पर आधारित है, गैलरी की दीवारों से निकलकर दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रेड कार्पेट तक पहुँच गया है।