मेट गाला 2026 में दिखा बिहार का जलवा, आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता ने बिखेरा ग्लोबल ग्लैमर

सुबोध गुप्ता। फोटो-Instagram/@subodhguptastudio
मेट गाला 2026: बिहार में जन्मे सुबोध गुप्ता भारत के उन समकालीन कलाकारों में से एक हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक पहचान मिली है। वे स्टेनलेस स्टील के बर्तन, टिफ़िन बॉक्स और रसोई के औज़ार जैसी आम घरेलू चीज़ों को बड़े पैमाने की कलाकृतियों में बदलने के लिए जाने जाते हैं। 1964 में जन्मे सुबोध गुप्ता का दुनिया भर में प्रसिद्ध होने का सफ़र भी उनकी कला जितना ही दिलचस्प रहा है।
सुबोध गुप्ता 2026 के मेट गाला के बाद एक बार फिर चर्चा में हैं। इस आयोजन में उनकी कला ने सिर्फ़ फैशन को प्रेरित ही नहीं किया, बल्कि वह उसका हिस्सा भी बन गई। जब ईशा अंबानी ने एक शानदार ‘आम’ के आकार का पर्स कैरी किया और अनन्या बिड़ला ने एक बोल्ड ‘बर्तन’ वाला फेस मास्क पहना। ये दोनों ही चीज़ें सुबोध गुप्ता की रचनाओं से प्रेरित थीं। यह इस बात का मजबूत संकेत है कि भारतीय समकालीन कला को दुनिया भर में नए मंच मिल रहे हैं। गुप्ता का काम, जो रोज़मर्रा की भारतीय चीज़ों पर आधारित है, गैलरी की दीवारों से निकलकर दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रेड कार्पेट तक पहुँच गया है।
कला की दुनिया में आने से पहले, गुप्ता अपने गृह नगर में थिएटर से जुड़े हुए थे। इस अनुभव ने उनकी कहानी कहने की शैली और दृश्यात्मक नाटकीयता की समझ को काफी प्रभावित किया। बाद में उन्होंने पटना के कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स एंड क्राफ़्ट्स में पढ़ाई की, जहाँ उन्होंने मूर्तिकला और इंस्टॉलेशन कला की ओर रुख करने से पहले चित्रकला में प्रयोग करना शुरू किया।
जो बात गुप्ता को दूसरों से अलग बनाती है, वह है जानी-पहचानी चीज़ों को नए और ऊँचे स्तर पर प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता। उनकी विशिष्ट शैली में लगभग हर भारतीय रसोई में मिलने वाली वस्तुओं का उपयोग कर ऐसी कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये वस्तुएँ, जो अक्सर रोज़मर्रा की जिंदगी और मेहनत-मशक्कत से जुड़ी होती हैं, कलाकृतियों के रूप में नए अर्थ ग्रहण कर लेती हैं।
ये रचनाएँ पहचान, पलायन, उपभोग और वैश्वीकरण जैसे विषयों पर बात करती हैं। उनकी कलाकृतियाँ न सिर्फ़ देखने में प्रभावशाली होती हैं, बल्कि उनमें गहरे अर्थ भी छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए, स्टील के बर्तनों का एक ढेर एक साथ समृद्धि और संघर्ष, तथा परंपरा और आधुनिकता दोनों को दर्शा सकता है।
पिछले कुछ वर्षों में सुबोध गुप्ता ने दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संग्रहालयों और गैलरियों में अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई है, जिनमें पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर शामिल हैं। उनकी बड़े पैमाने की इंस्टॉलेशन कलाकृतियों ने उन्हें वैश्विक समकालीन कला जगत में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है। अपनी कृतियों के विशाल आकार और गहन विचारों के कारण उनकी तुलना अक्सर अंतरराष्ट्रीय कलाकारों से की जाती है। फिर भी, उनका काम भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा रहता है, जिससे यह एक साथ स्थानीय और वैश्विक दोनों स्वरूपों को दर्शाता है।
ईशा अंबानी और अनन्या बिड़ला के माध्यम से मेट गाला 2026 में सुबोध गुप्ता की उपस्थिति एक अनोखा क्षण थी। अंबानी के साथ मौजूद ‘आम’ के आकार के पर्स ने उनके परिचित रूपों के चंचल लेकिन प्रतीकात्मक उपयोग को उजागर किया, जबकि बिड़ला का बर्तनों से प्रेरित फेस मास्क एक साधारण घरेलू वस्तु को हाई फैशन में बदलने का उदाहरण बना। गुप्ता की कला को रेड कार्पेट तक लाकर इन प्रस्तुतियों ने दुनिया भर के दर्शकों को एक विशुद्ध भारतीय कलात्मक भाषा से परिचित कराया।
सुबोध गुप्ता की कला इसलिए सबसे अलग है क्योंकि यह तुरंत जुड़ जाती है। भले ही आप कभी किसी गैलरी में न गए हों, लेकिन आपने शायद उन वस्तुओं को जरूर देखा होगा जिनका वे अपनी कलाकृतियों में उपयोग करते हैं। यही अपनापन, उनके प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण के साथ मिलकर, उनके काम को सरलता से समझने योग्य और अत्यंत प्रभावशाली बनाता है।
एक छोटे शहर की पृष्ठभूमि से उठकर अंतरराष्ट्रीय पहचान तक पहुँचने का उनका सफर, समकालीन भारतीय कला को वैश्विक मंच पर मिल रही पहचान की एक बड़ी कहानी को भी दर्शाता है।
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