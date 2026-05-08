Bihar New Cabinet: बिहार मंत्रिमंडल में वंशवाद का बोलबाला? तेजस्वी ने मंत्रियों की लिस्ट जारी कर पूछा – कहां गया नैतिकता का पाठ

तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना
Bihar New Cabinet तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की नवगठित कैबिनेट पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार मंत्रिमंडल के 35 में से 17 मंत्री परिवारवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि इनमें तीन मंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे किसे “शहजादा”, “राजकुमार” और “युवराज” कहेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मंत्रिमंडल में शामिल हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री को उन्हें भी इन्हीं संबोधनों से बुलाना पड़ेगा।
|मंत्रियों के नाम
|राजनीतिक कनेक्शन
|सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार
|पिता- शकुनी चौधरी- पूर्व मंत्री, माता- पूर्व विधायक, भाई- पूर्व विधायक प्रत्याशी, भाई- जेडीयू नेता
|विजय चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिहार
|पिता- पूर्व विधायक
|निशांत कुमार, मंत्री-बिहार सरकार
|पिता -पूर्व मुख्यमंत्री,
|नीतीश मिश्रा, मंत्री -बिहार सरकार
|पिता- पूर्व मुख्यमंत्री, चाचा- पूर्व केंद्रीय मंत्री
|संतोष सुमन, मंत्री -बिहार सरकार
|पिता- पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री, पत्नी- विधायक, सास- विधायक, साढ़ू- दर्जा प्राप्त मंत्री
|दीपक प्रकाश, मंत्री -बिहार सरकार
|पिता- सांसद-पूर्व मंत्री, माता- वर्तमान विधायक
|श्रेयसी सिंह, मंत्री -बिहार सरकार
|पिता- पूर्व मंत्री, माता- पूर्व सांसद
|अशोक चौधरी, मंत्री -बिहार सरकार
|पिता- पूर्व मंत्री, बेटी- वर्तमान सांसद
|सुनील कुमार, मंत्री -बिहार सरकार
|पिता- पूर्व मंत्री, भाई- पूर्व सांसद
|रमा निषाद, मंत्री -बिहार सरकार
|पति- पूर्व सांसद , ससुर - पूर्व केंद्रीय मंत्री
|शीला मंडल, मंत्री -बिहार सरकार
|ससुर- पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यपाल
|बुलो मंडल, मंत्री -बिहार सरकार
|पत्नी- पूर्व विधायक
|लेसी सिंह, मंत्री -बिहार सरकार
|पति- पूर्व जिला अध्यक्ष
|श्वेता गुप्ता, मंत्री -बिहार सरकार
|पति- पूर्व लोकसभा प्रत्याशी
|संजय टाइगर, मंत्री -बिहार सरकार
|भाई- पूर्व विधायक
|भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री -बिहार सरकार
|ससुर- वामपंथी नेता
|रामकृपाल यादव, मंत्री -बिहार सरकार
|सुपुत्र- राजनीति में सक्रिय
