पटना

Bihar New Cabinet: बिहार मंत्रिमंडल में वंशवाद का बोलबाला? तेजस्वी ने मंत्रियों की लिस्ट जारी कर पूछा – कहां गया नैतिकता का पाठ

Bihar New Cabinet: तेजस्वी यादव ने बिहार कैबिनेट पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि 35 में से 17 मंत्री इसी श्रेणी में हैं और तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अब उन्हें तय करना होगा कि इन्हें “शहजादा” या “युवराज” कैसे कहेंगे।

Rajesh Kumar Ojha

May 08, 2026

तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना

Bihar New Cabinet तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की नवगठित कैबिनेट पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार मंत्रिमंडल के 35 में से 17 मंत्री परिवारवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि इनमें तीन मंत्री पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वे किसे “शहजादा”, “राजकुमार” और “युवराज” कहेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मंत्रिमंडल में शामिल हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री को उन्हें भी इन्हीं संबोधनों से बुलाना पड़ेगा।

मंत्रियों के नामराजनीतिक कनेक्शन
सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहारपिता- शकुनी चौधरी- पूर्व मंत्री, माता- पूर्व विधायक, भाई- पूर्व विधायक प्रत्याशी, भाई- जेडीयू नेता
विजय चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिहारपिता- पूर्व विधायक
निशांत कुमार, मंत्री-बिहार सरकारपिता -पूर्व मुख्यमंत्री,
नीतीश मिश्रा, मंत्री -बिहार सरकारपिता- पूर्व मुख्यमंत्री, चाचा- पूर्व केंद्रीय मंत्री
संतोष सुमन, मंत्री -बिहार सरकारपिता- पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री, पत्नी- विधायक, सास- विधायक, साढ़ू- दर्जा प्राप्त मंत्री
दीपक प्रकाश, मंत्री -बिहार सरकारपिता- सांसद-पूर्व मंत्री, माता- वर्तमान विधायक
श्रेयसी सिंह, मंत्री -बिहार सरकारपिता- पूर्व मंत्री, माता- पूर्व सांसद
अशोक चौधरी, मंत्री -बिहार सरकारपिता- पूर्व मंत्री, बेटी- वर्तमान सांसद
सुनील कुमार, मंत्री -बिहार सरकारपिता- पूर्व मंत्री, भाई- पूर्व सांसद
रमा निषाद, मंत्री -बिहार सरकारपति- पूर्व सांसद , ससुर - पूर्व केंद्रीय मंत्री
शीला मंडल, मंत्री -बिहार सरकारससुर- पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यपाल
बुलो मंडल, मंत्री -बिहार सरकारपत्नी- पूर्व विधायक
लेसी सिंह, मंत्री -बिहार सरकारपति- पूर्व जिला अध्यक्ष
श्वेता गुप्ता, मंत्री -बिहार सरकारपति- पूर्व लोकसभा प्रत्याशी
संजय टाइगर, मंत्री -बिहार सरकारभाई- पूर्व विधायक
भगवान सिंह कुशवाहा, मंत्री -बिहार सरकारससुर- वामपंथी नेता
रामकृपाल यादव, मंत्री -बिहार सरकारसुपुत्र- राजनीति में सक्रिय

