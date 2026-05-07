बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में ब्राह्मण कार्ड, निशांत कुमार समेत 32 मंत्रियों ने ली शपथ

बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी आज मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने से पहले वे मंच पर अमित शाह का पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए। हालांकि वो जब झुक रहे थे, इससे पहले अमित शाह ने उन्हें रोका फिर उनसे हाथ मिलाए। वीडियो में दोनों नेता आपस में कुछ बातचीत करते भी दिखे। निशांत की अपने पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। तस्वीर में निशांत कुमार अपने पिता के पैर छुते दिख रहे हैं। इस दौरान, नीतीश कुमार ने भी अपने बेटे को सीने से लगा लिया।