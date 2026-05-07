जदयू की डॉ. श्वेता गुप्ता कौन? बाहुबली आनंद मोहन के गढ़ में रचा था इतिहास, अब बन रहीं मंत्री

डॉ. श्वेता गुप्ता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में वह कर दिखाया जो पिछले कई दशकों में कोई नहीं कर पाया था। बाहुबली आनंद मोहन का गढ़ माने जाने वाली शिवहर से डॉ. श्वेता ने शानदार जीत दर्ज की थी। उन्होंने राजद के प्रत्याशी को 31,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से हराकर इतिहास रचा। वे आजादी के बाद शिवहर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला विधायक बनीं। जेडीयू ने उन पर तब दांव खेला था जब वहां की राजनीति पूरी तरह पुरुष प्रधान और वर्चस्व की लड़ाई के इर्द-गिर्द घूमती थी।