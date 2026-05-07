चूहे खा गए घूस के नोट- दलील सुन सुप्रीम कोर्ट हैरान, बिहार सरकार की भारी किरकिरी

यह पूरा मामला साल 2019 का है, जब बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक ट्रैप ऑपरेशन के दौरान एक महिला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। जब्त किए गए इन नोटों को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में सील कर पुलिस मालखाने में जमा कर दिया गया था। लेकिन, ट्रायल के दौरान जब अभियोजन पक्ष इन नोटों को अदालत में पेश नहीं कर पाया, तो तर्क दिया गया कि मालखाने में चूहों ने उस लिफाफे को कुतर दिया जिसमें कैश रखा गया था।