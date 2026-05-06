रोहिणी आचार्य का आरोप- बंगाल को मणिपुर बना रही BJP, मुस्लिम इलाकों में दंगा भड़काने की हो रही कोशिश

रोहिणी आचार्य ने कहा कि बंगाल में हालात बिगड़ने के डर से बिहार और UP के मजदूरों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया है। रोहिणी ने लिखा, 'उपद्रवी होटलों में बिना पैसे दिए खाना खा रहे हैं, वे जबरदस्ती रिटेल दुकानों से सामान लूट रहे हैं।कई बाजार बंद पड़े हैं और लूटपाट के डर से बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अपनी दुकानें खाली करके उन पर ताले लगा दिए हैं। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम हो गई है। जरूरी सेवाएं बाधित हो रही हैं और जरूरी चीजों की सप्लाई और वितरण में रुकावट आ रही है। मौजूदा हालात से घबराकर और स्थिति बिगड़ने के डर से बिहार-UP के मजदूरों ने बंगाल से पलायन शुरू कर दिया है।'