बाहुबली अनंत सिंह और गुंजन सिंह पर FIR; जनेऊ में डांस देख रहे थे विधायक, समर्थक लहरा रहे थे हथियार

मोकामा से जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित एक जनेऊ (उपनयन) संस्कार में हथियार लहराने, अश्लील डांस और सार्वजनिक शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने विधायक अनंत सिंह और चर्चित नेता गुंजन सिंह समेत 9 नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। एसपी विनय तिवारी के कड़े निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद से जिले में हड़कंप मचा हुआ है।