मदद या मजाक? दिव्यांग बच्ची को मिली ट्राइसाइकिल 3 दिन में दे गई जवाब, अब फिर घसीटकर स्कूल जाने को मजबूर सोनी

जब इस टूटी हुई ट्राइसाइकिल का वीडियो एक बार फिर वायरल हुआ, तो गोपालगंज जिला प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या बिहार सरकार के पास एक गरीब और दिव्यांग लड़की को देने के लिए एक भी नई ट्राइसाइकिल नहीं थी? उनका कहना है कि स्टोररूम से एक पुरानी, ​​टूटी हुई ट्राइसाइकिल निकालकर किसी को थमा देना, किसी बड़े अपमान से कम नहीं है। कुछ यूजर्स ने तो यह भी आरोप लगाया है कि भ्रष्ट अधिकारियों ने ट्राइसाइकिल खरीदने के लिए आए पैसों में ही अपना हिस्सा मार लिया। सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं और गुस्से का इजहार लगातार देखने को मिल रहा है।