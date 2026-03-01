20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोपालगंज

जिस पर थी निरीक्षण की जिम्मेदारी, वही निकला माफिया का संरक्षक! बिना नीलामी लुटवा रहा था सरकारी बालू; अब हुआ गिरफ्तार

बिहार के गोपालगंज में जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बालू माफिया और एक अधिकारी के गठजोड़ पर एक बड़ा प्रहार किया है। जिस अधिकारी को अवैध खनन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी थी, वही माफिया के साथ मिला हुआ निकला।

2 min read
Google source verification

गोपालगंज

image

Anand Shekhar

Mar 20, 2026

bihar news

सांकेतिक तस्वीर (AI Generated)

Bihar News:बिहार के गोपालगंज जिले में बालू माफिया और सरकारी तंत्र के बीच के गठबंधन का एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस अधिकारी पर खनन की निगरानी की जिम्मेदारी थी, वही बालू माफियाओं का संरक्षक निकला। डीएम पवन कुमार सिन्हा के कड़े तेवर के बाद माइनिंग इंस्पेक्टर (खनन निरीक्षक) सौरभ अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि यह अधिकारी अपनी वर्दी की आड़ में बालू सिंडिकेट के लिए काम कर रहा था और सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लगा रहा था।

बैठक में डीएम को हुआ शक

इस बड़ी कार्रवाई की नींव तब पड़ी जब डीएम पवन कुमार सिन्हा ने खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिले के 12 बालू घाटों में से एक की भी नीलामी नहीं हुई थी। कायदे से नीलामी के बिना थोड़ा भी बालू भी घाट से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन गंडक नदी से अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इस विसंगति ने डीएम को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर विभाग के भीतर कौन है जो माफियाओं का रास्ता साफ कर रहा है।

जांच टीम को 4 किमी तक टहलाया

सच्चाई जानने के लिए डीएम ने एक जांच टीम को औचक निरीक्षण के लिए भेजा। वहां तैनात खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक ने अधिकारियों को गुमराह करने की हरसंभव कोशिश की। डीएम ने बताया कि निरीक्षक ने टीम को करीब 4 किलोमीटर तक इधर-उधर घुमाया ताकि वह अवैध खनन के निशानों और मशीनों को छिपाने का वक्त पा सके। हालांकि, जब टीम अंततः गंडक नदी के तट पर पहुंची, तो वहां ताजी खुदाई और बालू की अवैध निकासी के स्पष्ट साक्ष्य मिले, जिससे निरीक्षक का झूठ और उसकी माफियाओं से मिलीभगत बेनकाब हो गई।

नीलामी प्रक्रिया को जानबूझकर बाधित करने का आरोप

जांच में यह भी सामने आया कि सौरभ अभिषेक जानबूझकर वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रामक और गलत जानकारियां भेज रहा था। उसका मकसद घाटों की नीलामी प्रक्रिया को लटकाए रखना था। नीलामी न होने का सीधा फायदा बालू माफियाओं को मिल रहा था, जो बिना किसी सरकारी टैक्स या रॉयल्टी के करोड़ों का बालू खुले बाजार में बेच रहे थे। इस खेल में माइनिंग इंस्पेक्टर को मोटा हिस्सा मिलने की बात भी सामने आ रही है।

FIR और गिरफ्तारी

भ्रष्टाचार और माफियाओं को संरक्षण देने की पुष्टि होने के बाद जिला खनन विकास पदाधिकारी के बयान पर माइनिंग इंस्पेक्टर सौरभ अभिषेक के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी निरीक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई महज एक शुरुआत है और व्यवस्था के भीतर बैठे किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

SDM के नेतृत्व में अब होगी जांच

इस बड़े खुलासे के बाद डीएम ने पूरे जिले के बालू घाटों की सघन जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए एसडीएम (SDM) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से गोपालगंज के बालू सिंडिकेट और भ्रष्ट कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है।

ये भी पढ़ें

‘CBI भी निकली लकीर की फकीर…’ NEET छात्रा केस की जांच पर भड़कीं रोहिणी, लगाया सबूत मिटाने वालों को बचाने का आरोप
पटना
रोहिणी आचार्य

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

20 Mar 2026 09:06 pm

Hindi News / Bihar / Gopalganj / जिस पर थी निरीक्षण की जिम्मेदारी, वही निकला माफिया का संरक्षक! बिना नीलामी लुटवा रहा था सरकारी बालू; अब हुआ गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

गोपालगंज

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

वीडियो वायरल होने के बाद दिव्यांग बच्ची को मिली ट्राइसाइकिल दे गई जवाब, फिर घसीटकर स्कूल जाने को मजबूर सोनी

ट्राइसाइकिल के साथ दिव्यांग बच्ची सोनी
गोपालगंज

'मेरी मां अनपढ़ थी, लेकिन…' DM ने सुनाई अपनी सफलता की कहानी, बताया कमजोर छात्र कैसे बन सकता है IAS

गोपालगंज डीएम पवन कुमार सिन्हा
गोपालगंज

डॉक्टर बनना चाहती है दिव्यांग सोनी, 2 किमी घसीटकर जाती थी स्कूल; मैथिली ठाकुर के एक फोन पर DM ने…

bihar news, viral video, मैथिली ठाकुर
गोपालगंज

डेढ़ साल की बच्ची से रेप, UP के युवक ने बनाया हवस का शिकार! तेजस्वी बोले- जागिए सरकार

Attempt to rape
गोपालगंज

घर से उठाया, बंद कमरे में गैंगरेप और आंख पर किया हमला! गोपालगंज में नाबालिग से हैवानियत

गोपालगंज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.