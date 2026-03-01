जिस पर थी निरीक्षण की जिम्मेदारी, वही निकला माफिया का संरक्षक! बिना नीलामी लुटवा रहा था सरकारी बालू; अब हुआ गिरफ्तार

इस बड़ी कार्रवाई की नींव तब पड़ी जब डीएम पवन कुमार सिन्हा ने खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जिले के 12 बालू घाटों में से एक की भी नीलामी नहीं हुई थी। कायदे से नीलामी के बिना थोड़ा भी बालू भी घाट से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन गंडक नदी से अवैध खनन की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इस विसंगति ने डीएम को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर विभाग के भीतर कौन है जो माफियाओं का रास्ता साफ कर रहा है।