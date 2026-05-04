बाहुबली अनंत सिंह के सामने डांसर पर नोटों की बारिश, लहराए गए हथियार; वायरल वीडियो पर उठे सवाल

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर तीखी बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया यूजर्स बिहार के सुशासन और कानून की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। विवेकानंद यादव नामक एक यूजर ने वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस इस मामले में मूकदर्शक बनी हुई है। उन्होंने लिखा कि यदि यही काम किसी यादव नेता ने किया होता, तो अब तक घर-घर छापेमारी और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी होतीं। यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कानून एक वर्ग के लिए एनकाउंटर और दूसरे के लिए एंटरटेनमेंट जैसा व्यवहार कर रहा है।