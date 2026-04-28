पुलिस ढूंढती रही और कोर्ट से मिल गई राहत; JDU के बाहुबली विधायक की गिरफ्तारी पर रोक, 15 दिन से थे फरार

जमीन माफियाओं को संरक्षण देने और जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अवैध रूप से जमीन हड़पने के गंभीर आरोपों में घिरे पप्पू पांडेय की तलाश में गोपालगंज पुलिस ने आसमान-पाताल एक कर दिया था। SP विनय तिवारी के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमों ने विधायक के पैतृक आवास, उनके पेट्रोल पंप और कई अन्य ठिकानों पर छापे मारे। 13 अप्रैल की सुबह-सवेरे मारे गए छापों के बाद से ही विधायक और उनके भाई सतीश पांडेय को फरार बताया जा रहा था। हालांकि, इससे पहले कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाती विधायक ने कानूनी दांव-पेच का सहारा लिया और 7 मई तक कोर्ट से अंतरिम राहत पाने में सफल रहे।