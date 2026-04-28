बागेश्वर बाबा की शरण में तेज प्रताप यादव; कभी बताया था देशद्रोही, अब पूछ रहे अपना राजनीतिक भविष्य

तेज प्रताप का यह वीडियो इसलिए चर्चा में है क्योंकि मई 2023 में जब धीरेंद्र शास्त्री का पटना के नौबतपुर में कार्यक्रम तय हुआ था, तब तेज प्रताप ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और जमकर विरोध किया था। तेज प्रताप ने उस वक्त धीरेंद्र शास्त्री के लिए देशद्रोही और डरपोक जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल किया था। तेज प्रताप ने उस दौरान धीरेंद्र शास्त्री की तुलना जेल में बंद आसाराम और राम रहीम से की थी। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा था कि अगर धीरेंद्र शास्त्री हिंदू-मुस्लिम को लड़ाने आएंगे, तो वे उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे।