किसने गायब किया 132 फीट ऊंचा टॉवर? बिहार पुलिस की जांच में सामने आया 9 साल पुराना विवाद

पुलिस को जांच पता चला कि 2009 में टावर लगने के बाद कंपनी ने तय शर्तों के अनुसार 2017 तक जमीन के मालिक को नियमित रूप से भुगतान किया था। हालांकि, 2017 से लेकर जून 2026 तक कंपनी ने जमीन का किराया देना पूरी तरह बंद कर दिया। जमीन के मालिक ने पुलिस को बताया कि कंपनी ने उसे एक लिखित समझौते के तहत 3,000 रुपये के मासिक वेतन पर टॉवर के लिए गार्ड भी नियुक्त किया था। फिर भी, उसे सालों से गार्ड की सैलरी नहीं मिली थी। इस बीच तकनीकी खराबी के कारण टावर बंद हो गया और कंपनी का कोई प्रतिनिधि मामले को देखने नहीं आया।