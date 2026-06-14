खान सर कोचिंग फायरिंग केस में आया नया मोड़; रौशन आनंद के भाई की संदिग्ध मौत, FIR के बाद से था फरार

सूत्रों के मुताबिक, खान सर' कोचिंग विवाद को लेकर पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद, प्रिंस यादव अपने 6-7 करीबी दोस्तों के साथ नेपाल के विराटनगर में एक होटल में छिपा हुआ था। यह होटल भारत-नेपाल सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। देर रात होटल के कमरे में संदिग्ध हालात में उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर नेपाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्ज़े में ले लिया। नेपाल पुलिस ने प्रिंस के साथ नेपाल आए दोस्तों से सघन पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल, मौत की सही वजह का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है।