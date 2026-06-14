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ट्रेन लेट हुई तो फूट पड़ा गुस्सा, छात्रों ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर मचाया तांडव; रेल IG समेत कई पुलिसकर्मी घायल

Patliputra Railway Station Protest: बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हजारों छात्रों ने रेलवे ट्रैक जाम कर ट्रेनों में जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया, जिससे राजधानी एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनों के पहिए थम गए। 

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पटना

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Anand Shekhar

Jun 14, 2026

protest at patliputra railway station

पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामा करते छात्र (फोटो- वीडियो ग्रैब)

Patliputra Railway Station Violence: रविवार सुबह पटना का पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन अचानक जंग के मैदान में बदल गया। बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग के तहत कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों कैंडिडेट ट्रेन के लेट होने की वजह से गुस्से में आ गए, जिससे पूरे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई। गुस्साए कैंडिडेट ने न सिर्फ रेलवे ट्रैक जाम कर दिया बल्कि जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी की। हालात को काबू में करने पहुंचे पटना रेंज के IG जितेंद्र राणा और कई थानों के पुलिसकर्मी पत्थरबाजी में गंभीर रूप से घायल हो गए।

परीक्षा छूटने के डर से कैंडिडेट का गुस्सा फूटा

बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग के लिए यह भर्ती परीक्षा दो शिफ्ट में होनी थी। जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट से दूर था, वो कैंडिडेट पूरी तरह से ट्रेनों पर निर्भर थे। रविवार सुबह जब कैंडिडेट स्टेशन पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एग्जाम स्पेशल और कई दूसरी ट्रेनें अपने तय समय से कई घंटे लेट चल रही थीं। जैसे-जैसे समय बीतता गया, स्टूडेंट्स का एग्जाम छूटने का डर और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। आखिरकार, उनका सब्र जवाब दे गया। 200 से 250 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप प्लेटफॉर्म से कूदकर सीधे रेलवे ट्रैक पर बैठ गया। देखते ही देखते, प्रोटेस्ट हिंसक हो गया।

IG जितेंद्र राणा पर पत्थरबाजी

छात्रों के हंगामे की खबर मिलते ही पटना रेंज के IG जितेंद्र राणा, रेल SP, RPF, और दानापुर रेलवे डिवीजन के अलग-अलग स्टेशनों से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से स्टूडेंट्स को समझाने की पूरी कोशिश की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतें रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन, गुस्साए स्टूडेंट्स अपनी बात पर अड़े रहे और एग्जाम तुरंत कैंसिल करने या कोई दूसरा इंतज़ाम करने की मांग की।

जब पुलिस ने ट्रैक खाली करने की सख्त चेतावनी दी, तो भीड़ में छिपे बदमाशों ने पुलिस टीम पर जमकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्टेशन परिसर और ट्रैक पर पड़े पत्थरों का इस्तेमाल पुलिस पर जानलेवा हमले करने के लिए किया गया। पत्थरबाजी में IG जितेंद्र राणा को गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा, कई अन्य पुलिसवाले घायल हो गए।

लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल

जब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए, तो दानापुर रेलवे डिवीजन से और पुलिस फोर्स और एक खास आंसू गैस यूनिट को तुरंत पाटलिपुत्र स्टेशन पर बुलाया गया। पुलिस ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए शुरू में लाठीचार्ज किया। जब स्टूडेंट्स ने पीछे हटने से मना कर दिया, तो पुलिस को कई राउंड आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आंसू गैस के गोलों और पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए बेकाबू स्टूडेंट्स ट्रैक और स्टेशन परिसर से भाग गए।

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Updated on:

14 Jun 2026 08:33 am

Published on:

14 Jun 2026 08:19 am

Hindi News / Bihar / Patna / ट्रेन लेट हुई तो फूट पड़ा गुस्सा, छात्रों ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर मचाया तांडव; रेल IG समेत कई पुलिसकर्मी घायल

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