ट्रेन लेट हुई तो फूट पड़ा गुस्सा, छात्रों ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर मचाया तांडव; रेल IG समेत कई पुलिसकर्मी घायल

बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग के लिए यह भर्ती परीक्षा दो शिफ्ट में होनी थी। जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट से दूर था, वो कैंडिडेट पूरी तरह से ट्रेनों पर निर्भर थे। रविवार सुबह जब कैंडिडेट स्टेशन पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एग्जाम स्पेशल और कई दूसरी ट्रेनें अपने तय समय से कई घंटे लेट चल रही थीं। जैसे-जैसे समय बीतता गया, स्टूडेंट्स का एग्जाम छूटने का डर और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई। आखिरकार, उनका सब्र जवाब दे गया। 200 से 250 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप प्लेटफॉर्म से कूदकर सीधे रेलवे ट्रैक पर बैठ गया। देखते ही देखते, प्रोटेस्ट हिंसक हो गया।