पहले करवाता एक्सीडेंट, फिर धमकाकर लिखवा लेता जमीन! बिहार के संतोष डॉन के क्राइम मॉडल का खुलासा

संतोष डॉन का जमीन कब्जा करने का तरीका आम अपराधियों से बिल्कुल अलग है। वह जिस भी जमीन पर नजर डालता, उसके मालिक को सीधे धमकाने के बजाय एक साजिश रचता। संतोष डॉन के गुर्गे सोची-समझी साजिश के तहत पहले उस जमीन मालिक का एक्सीडेंट करवा देते थे। इसके बाद घायल जमीन मालिक और उसके परिवार के बीच खौफ का ऐसा माहौल बनाया जाता था जैसे वह हादसा संतोष डॉन ने ही करवाया हो। फिर इसी एक्सीडेंट का स्वांग रचते हुए, पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती थी और डर के मारे वे अपनी महंगी से महंगी जमीन कौड़ियों के भाव संतोष डॉन के नाम लिख देते थे।