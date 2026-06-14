35 की उम्र में बने थे सबसे युवा GP, अब बिहार के एडवोकेट जनरल पद से दिया इस्तीफा; कौन हैं पीके शाही?

1990 – सिर्फ़ 35 साल की उम्र में पटना हाई कोर्ट के सबसे युवा सरकारी वकील (GP) बने।

2001 – भारत सरकार और भारतीय रेलवे के लिए सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किए गए।

2005–2010 – नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के दौरान पहली बार बिहार के एडवोकेट जनरल के तौर पर काम किया।

2010–2015 – नीतीश कैबिनेट में शिक्षा, पर्यावरण और वन, तथा योजना और विकास मंत्री के तौर पर काम किया।

2013 – JDU के टिकट पर महाराजगंज लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव लड़ा, लेकिन RJD के प्रभुनाथ सिंह से हार गए।

16 जनवरी 2023 – तत्कालीन एडवोकेट जनरल ललित किशोर के इस्तीफ़े के बाद दूसरी बार बिहार के एडवोकेट जनरल बने।